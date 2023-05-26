МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк предложил создать альтернативу платежной системе "Мир", чтобы усилить плодотворное влияние конкуренции на рынок платежей.
"Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой продукт технологический", — сказал он в ходе V съезда Ассоциации банков России.
Он пояснил, что высокая конкуренция оказывает положительное влияние на рынок. "В итоге дойдет до международных тематик", — подчеркнул Близнюк.
https://1prime.ru/finance/20230526/840698585.html
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