МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Глава "Тинькофф банка" Станислав Близнюк предложил создать альтернативу платежной системе "Мир", чтобы усилить плодотворное влияние конкуренции на рынок платежей. Посол отметил интерес турецкого бизнеса к платежной системе "Мир"

"Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой продукт технологический", — сказал он в ходе V съезда Ассоциации банков России.

Он пояснил, что высокая конкуренция оказывает положительное влияние на рынок. "В итоге дойдет до международных тематик", — подчеркнул Близнюк.