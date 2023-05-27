БЕРЛИН, 27 мая — ПРАЙМ. По состоянию на конец мая 2023 года в Евросоюзе заморожено 24,1 миллиарда евро российских частных активов, которые попали в санкционные списки, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на Европейскую комиссию. Россия не оставит без ответа новые санкции Японии, заявили в МИД

"До декабря прошлого года ЕС заморозил российских частных активов в размере 18,9 млрд евро. К концу мая — спустя полгода — стоимость замороженных средств олигархов составила 24,1 миллиарда долларов", — сказано в материале издания.

Welt am Sonntag сообщила, что данный момент под санкции попали средства 1473 российских бизнесменов и 205 компаний, говорится в материале.

Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.