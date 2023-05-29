МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 26 мая составил 2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Банковские депозиты в ЦБ выросли на 107,3 миллиарда рублей

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.

Запланированный объем продажи валюты в период с 10 мая по 6 июня составляет 40,4 миллиарда рублей, примерно по 2 миллиарда рублей в день.