МИНСК, 29 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о том, что введение единой валюты с РФ является вопросом не сегодняшнего дня, об этом белорусский лидер заявил на встрече в понедельник с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной. В ЕАБР оценили потенциал снижения ключевой ставки в Белоруссии

"То, что у нас работает Межбанковский валютный совет (Центрального банка России и Национального банка Белоруссии — ред.), тут вопросов нет. Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России", — процитировало Александра Лукашенко информагентство Белта.

Лукшенко также заявил, что хотел бы кое-чему "подучиться" у Набиуллиной, задать ряд вопросов, которые сегодня на устах у многих лидеров государств. "Вы видите это в наших выступлениях. Наверное, мы многое говорим, но если и понимаем кое-что (типа резервная валюта и так далее), но не совсем понимаем, когда это будет и как это будет развиваться. Поэтому такие вопросы меня больше всего интересуют. Ваша точка зрения, точка зрения ваших специалистов", — сказал он.