НАЙРОБИ, 29 мая — ПРАЙМ. Переход в торговле на расчеты в нацвалютах будет иметь оздоровляющий эффект для мировой экономики, заявил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Кению глава МИД России Сергей Лавров. Лукашенко рассказал о сроках введения единой валюты Белоруссии и России

"Это объективный процесс, он будет набирать темпы, и мы считаем, что это будет иметь оздоровляющее воздействие на мировую экономику, на международные торгово-экономические, инвестиционные связи", — высказался он по теме перехода торговли на нацвалюты.

При этом он отметил, что для перехода на расчеты в нацвалютах с Кенией пока еще не настолько велик товарооборот, он меньше 400 миллионов долларов, и поэтому расчеты ведутся в долларах. "Но, по мере роста товарооборота, конечно же, переход на платежи в национальных валютах будет иметь практическое значение и за этим будущее", — добавил Лавров.

"Это не только в отношении Африки, это и в отношении Латинской Америки, наших партнеров в Азии, с Ираном, с Индией, с КНР. Мы уже активно переходим на расчеты в национальных валютах. Доля доллара последовательно снижается", — сказал он.