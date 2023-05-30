МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 31 мая по 6 июня предоставит ликвидность банковскому сектору на 900 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Банковские депозиты в ЦБ снизились на 58,2 миллиарда рублей

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 25 по 30 мая, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 625 миллиардов рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 40 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 5 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,543 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 30 мая) в объеме 2,48 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.