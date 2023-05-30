МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Уровень наличных средств у Министерства финансов США упал до отметки в 38,8 миллиардов долларов и оказался меньше, чем состояние 31 миллиардера, сообщает телеканал CNN. СМИ: в США перешли к тактике "созидательного разрушения" доллара

Телеканал отмечает, что уровень наличности в американском казначействе упал на фоне ожиданий поднятия потолка госдолга США для избежания дефолта в стране.

"Согласно последним федеральным данным, на конец рабочего дня 25 мая у министерства финансов было всего 38,8 миллиарда долларов наличными… Для сравнения, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, каждый из 31 миллиардера стоит больше", — сообщает телеканал.

CNN отмечает, что многие из миллиардеров располагают куда большими средствами. Например, состояние французского бизнесмена Бернара Арно, оценивается в 193 миллиарда долларов, в то время как американский предприниматель Илон Маск имеет состояние в 185 миллиардов долларов.

Президент страны Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны. А Белый дом сообщил, что Байден находится в ежедневном контакте с лидерами конгресса на тему предстоящего голосования по соглашению.

Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.