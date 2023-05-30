БРЮССЕЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Заморозка активов ЦБ РФ необходима в качестве "гарантии" будущих выплат Украине со стороны России, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Греция не соглашается с новыми антироссийскими санкциями, пишет Politico

"Мы также иммобилизовали резервы Центробанка России. Это сотни миллиардов… Я уверен, что очень важно иммобилизовать или арестовать достаточно активов, чтобы иметь реальные гарантии того, что Россия оплатит возмещение ущерба", — сказал он журналистам в Брюсселе перед началом министерского Совета ЕС по общим вопросам.

По словам Рейндерса, ЕК и страны ЕС продолжают поиск возможностей для конфискации частных российских активов, замороженных на территории союза.

"Мы совместно с государствам-членами продолжаем работать над замороженными активами, а это более 24 млрд евро. Мы пытаемся найти возможность арестовать некоторые из этих активов за уголовные преступления, такие как коррупция, отмывание средств или нарушение санкционного режима. С этим уже можно идти в суд и конфисковывать часть этих активов", — заявил еврочиновник.

Представитель ЕК Кристиан Виганд сообщил 25 мая, что, по данным на середину мая, страны ЕС в общей сложности заморозили более 200 млрд евро активов ЦБ РФ. Также в ЕС заморожено более 24 миллиардов евро частных средств россиян. Политолог оценил возможности России противостоять санкциям

Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что рабочая группа Совета Евросоюза по использованию замороженных российских активов регулярно проводит встречи и продолжает обсуждать все аспекты вопроса, том числе юридические.

Однако, по признанию Еврокомиссии, на данном этапе конфискация российских средств не представляется возможной, так как у ЕС нет для этого законодательной базы. В Брюсселе признают, что рано или поздно средства российского Центробанка придется вернуть. В то же время Евросоюз рассматривает возможность использования доходов от вложений замороженных средств РФ для нужд Украины. Издание Welt сообщало, что Еврокомиссия хочет предложить вложить замороженные активы Банка России в европейские гособлигации под 2,6% годовых.