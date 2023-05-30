МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В БРИКС обсуждали тему создания пула условных резервных валют БРИКС, который позволит избежать проблем с переходом в расчетах с одной валюты на другую, заявил замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов. Президент Венесуэлы сообщил о стремлении страны вступить в БРИКС

"У нас была хорошая задумка — хорошо бы иметь пул условных резервных валют БРИКС", — сказал он в ходе брифинга во вторник.

По его словам, если бы эта идея была ранее реализована, не было бы тех вопросов, которые сейчас возникают. Так, пояснил законодатель, "взаимные расчеты в национальных валютах идут туго, а есть еще вопросы страхования".

По его мнению, если бы удалось к будущему году найти какое-то прорывное решение и "довести на базе современных технологий до автоматизма, вопросы взаиморасчетов стран БРИКС и возможность подключаться к этому пулу взаиморасчетов в национальных валютах других (стран), тут, мне кажется, американцы остались бы при своих "зеленых" (долларах), а мы бы обеспечили мировой оборот своими собственными системами расчетными".

При этом, по мнению Климова, странам БРИКС не нужно вводить какую-то общую валюту.