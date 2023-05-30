МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ не хотел бы, чтобы граждане направляли свои сбережения в цифровые валюты, однако цифровые финансовые активы (ЦФА) можно рассмотреть как альтернативу, заявил директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков. Глава Skolkovo Fintech Hub рассказал, сколько заработали майнеры в России

"Нам точно не хотелось бы, чтобы сбережения граждан направлялись в цифровые валюты, потому что, в целом, нужно отдавать себе отчет, что это высокорискованный финансовый инструмент. Стейблкойн как инструмент сбережения, как мне кажется, там же не получаешь на это какой-то процент. Если это будут инструменты ЦФА в рамках нашего регулирования, мне кажется, это отличная альтернатива", — сказал он в ходе блокчейн-конференции Сбербанка "Финансы будущего: вызовы и возможности".

Как отметил Чебесков, инвестирование в цифровые валюты — это вариант для граждан с большими накоплениями. Тем не менее, по его мнению, не стоит инвестировать крупные объемы средств.

"Точно никто не собирается загонять людей в цифровые валюты. Ну и это было бы неправильно для самих людей — инвестировать свои деньги в больших объемах. Если только это не какой-то реально состоятельный человек, у которого есть депозиты, ценные бумаги, недвижимость, и какую-то часть от вложений, 5-10% от своих вложений, он инвестирует в высокорискованный инструмент, волатильность которого может 100-200% в год достигать, так как он готов рискнуть. Но если это среднестатистический гражданин со средним доходом, со средними сбережениями, скорее, цифровые валюты — это не для него", — пояснил представитель Минфина.

С такой позицией согласился и директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин. По его мнению, такой инструмент больше подходит для профессиональных инвесторов, которые "более-менее способны эти риски оценить, но и они уже попали под блокировки". "Поэтому точно к этому нужно относиться крайне взвешенно, и профессиональным институтам финансовым в том числе", — добавил он.

ЦФА — это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.