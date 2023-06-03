АНКАРА, 3 июн — ПРАЙМ. Предложенный Россией проект "газового хаба" в Турции может принести стране общий доход в размере 30-35 миллиардов долларов, подняв ее престиж на международном уровне, пишет газета Türkiye со ссылкой подсчеты экономиста, профессора Сейфеттина Эрдогана. Турция может активизировать переговоры по "газовому хабу", сообщил источник

Переговорный процесс по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции может быть активизирован в ближайшее время, сообщил ранее РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

"Если Турция станет ценообразующим фактором в энергетике, это повысит ее престиж на международном уровне. Если Турция станет энергетическим центром, ее дипломатическая мощь значительно возрастет. Кроме того, у Турции появится возможность получать природный газ и нефть по более выгодным ценам, и будет получен серьезный доход. <…> Турция может получить общий доход в размере 30-35 миллиардов долларов. Это важно с точки зрения сокращения дефицита текущего счета", — приводит издание слова профессора.

В целом, по мнению эксперта, после победы Тайипа Эрдогана на выборах президента, в течение двух лет возможен приток финансирования в Турцию в размере 270 миллиардов долларов через страны Персидского залива, Европу и создаваемый "газовый хаб".