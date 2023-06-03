Турецкий экономист подсчитал возможный доход от "газового хаба"
Профессор Эрдоган: "газовый хаб" может принести Турции доход в 30 — 35 миллиарда долларов
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АНКАРА, 3 июн — ПРАЙМ. Предложенный Россией проект "газового хаба" в Турции может принести стране общий доход в размере 30-35 миллиардов долларов, подняв ее престиж на международном уровне, пишет газета Türkiye со ссылкой подсчеты экономиста, профессора Сейфеттина Эрдогана.
Переговорный процесс по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции может быть активизирован в ближайшее время, сообщил ранее РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"Если Турция станет ценообразующим фактором в энергетике, это повысит ее престиж на международном уровне. Если Турция станет энергетическим центром, ее дипломатическая мощь значительно возрастет. Кроме того, у Турции появится возможность получать природный газ и нефть по более выгодным ценам, и будет получен серьезный доход. <…> Турция может получить общий доход в размере 30-35 миллиардов долларов. Это важно с точки зрения сокращения дефицита текущего счета", — приводит издание слова профессора.
В целом, по мнению эксперта, после победы Тайипа Эрдогана на выборах президента, в течение двух лет возможен приток финансирования в Турцию в размере 270 миллиардов долларов через страны Персидского залива, Европу и создаваемый "газовый хаб".
https://1prime.ru/finance/20230603/840751268.html
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