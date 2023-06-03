МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. США провозгласили себя защитниками свободного рынка и частной собственности, обкрадывают другие страны через наказания и санкции, пишет мексиканское издание La Jornada. Бывший союзник поставил точку в мировом господстве США

Отмечается, что Штаты, переживая упадок своей гегемонии, пытаются вернуть "контроль над миром" путем введения жестоких наказаний и незаконных санкций.

"Применение нелегитимных санкций, игнорирование принципов равенства стран, невмешательства в их внутренние дела, разрыв договоров в сфере стратегической стабильности разрушают саму суть международно-правовой системы", — цитирует издание президента России Владимира Путина.

Глава государства, ставшего мировым лидером по числу введенных против него ограничений, подчеркивал, что Москва выступает за равноправное и взаимовыгодное партнерство в экономической, политической и других областях.

La Jornada также называет проявлением унилатерализма США арест активов российских предпринимателей и госструктур в рамках санкционной политики и планы Запада "отдать" их Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал эту ситуацию как "воровство". Мадуро заявил о планах по дедолларизации экономики Венесуэлы

Кубинский исследователь Эдельберто Лопес Бланч в своей статье "Финансовые кражи США" подробно описывал случаи воровства Вашингтоном активов других стран, добавляет издание. Так, исследователь рассказывает о передаче группе венесуэльских оппозиционеров во главе с Хуаном Гуайдо нефтяной компании CitgoPetroleum, которая является дочерним предприятием венесуэльской госкомпании PDVSA. Президент страны Николас Мадуро, как отмечает Бланч, назвал это решение "вопиющей кражей".

"Это отвратительное решение правительства США идет вразрез с интересами народа и суверенитета Венесуэлы", — комментировал он.

Как подчеркивает издание, на фоне воровства Штатов у России, Венесуэлы и даже Афганистана остальным государством стоит проявлять осторожность.

"Кража компании Citgo еще раз показывает, что ни одна страна не может спать спокойно, вкладывая свои капиталы в банки США или инвестируя в эту находящуюся в упадке, но все еще опасную империю", — приводил La Jornada слова Бланча.

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