СТАМБУЛ, 4 июня — ПРАЙМ. Новый министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек заявил в воскресенье, что главной целью для него станет достижение макрофинансовой стабильности и снижение инфляции. Россияне диктуют Турции цены на отдых. Но не могут себе его позволить

Экс-министр финансов Нуреддин Небати передал в воскресенье портфель министра Шимшеку.

"Основной целью нашего правительства станет увеличение социального благосостояния. В предстоящий период мы будем использовать для достижения этой цели такие фундаментальные принципы, как прозрачность, последовательность, предсказуемость и следование международным нормам. У Турции не осталось другого варианта, кроме как возвращения к рациональной почве", — цитирует министра газета Hürriyet.

По мнению министра, ключом к процветанию Турции станет предсказуемая экономика, которая зиждется на правилах.

"В условиях глобальных проблем и усиления геополитических трений мы уделим первоочередное внимание укреплению макрофинансовой стабильности наряду с усилением качества и потенциала… Наши основные цели — не теряя времени, обеспечить стабильность цен, в среднесрочном периоде снизить инфляцию до однозначных цифр", — заявил Шимшек. Россиянам назвали страны, которые смогут заменить подорожавшую Турцию

Он отметил, что минфин поддержит ЦБ Турции в борьбе с инфляцией.

Турецкие СМИ представляют экс-вице-премьера и экс-главы минфина Шимшека как одного из самых профессиональных экономистов в стране, ранее сообщалось, что он получил гарантии от турецкого лидера относительно управления Центробанком и процентными ставками. Турецкая валюта после переизбрания Эрдогана теряет в цене по отношению к доллару и торгуется на уровне около 21 лиры за доллар.

Годовая инфляция в Турции по итогам апреля составила 43,7%, снизившись за месяц с 50,5%, говорилось в сообщении статистического института страны (Turkstat). В свою очередь, независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель превысил 105%. ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.