МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) перечислил на оборонные нужды всего около 680 миллионов долларов, сообщает министерство финансов страны. В Италии раскрыли планы США на Украину, пишут СМИ

"С начала конфликта со специального счета, открытого Национальным банком, на нужды обороны перечислено почти 25,3 миллиарда гривен (около 680 миллионов долларов)", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министерство финансов добавляет, что по состоянию на 1 июня остаток средств на спецсчете составляет более 1 миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов). При этом на 1 июня остаток средств на счете министерства социальной политики Украины, который Нацбанк открыл для гуманитарных целей, составляет 90,6 миллиона гривен (2,4 миллиона долларов).

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.