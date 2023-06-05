МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Проведение оплаты в интернете без подтверждающих смс-кодов, внедрение которого стимулирует Национальная система платежных карт (НСПК), для держателя карты не только проще, но и безопаснее за счет более глубокой проверки таких транзакций, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК. СБП обогнала карты по доле возмещенных средств, похищенных мошенниками

Как ранее в понедельник сообщила газета "Коммерсант", НСПК планирует сделать платной для банков двухфакторную аутентификацию клиента при оплате в интернете — когда необходимо подтвердить платеж кодом из смс. Издание отмечает, что так НСПК надеется стимулировать банки перейти на более современную технологию определения устройства, с которого покупатель зашел на сайт, что упростит клиентский путь и увеличит скорость прохождения платежа.

"Преимущества frictionless-сценария (оплата в интернете без ввода смс-кода — ред.) не только в том, что он дешевле для банков за счет отсутствия смс-сообщений в адрес клиента, а также проще и быстрее для держателя карты. Данная версия сценария предполагает также повышение уровня безопасности онлайн-платежей за счет комплексной оценки уровня рисков операции на основе передаваемых торгово-сервисным предприятием данных, что позволяет банку не запрашивать у клиентов дополнительное подтверждение заведомо безопасных операций одноразовым кодом из смс", — отметили в НСПК.

Как пояснили в пресс-службе, безопасность нового сценария обеспечивается глубоким рисковым анализом каждой операции, что позволяет, в том числе, определять мошеннические операции с применением социальной инженерии и рекомендовать банкам отклонять подозрительные операции либо проверять их усиленными методами.

"Ключевой эффект, ожидаемый от внедрения нового сценария оплаты, – повышение уровня безопасности операций, совершенствование клиентского опыта, а также рост количества и объемов транзакций. Банки-участники платежной системы "Мир" самостоятельно формируют свои планы по поддержке данной версии сценария при переходе на новый протокол безопасности", — заключили в НСПК.