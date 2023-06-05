МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Сумма недополученных нефтегазовых доходов бюджета РФ в июне текущего года вырастет до 44 миллиардов рублей, таким образом объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 июня по 6 июля составит 74,6 миллиарда рублей, по 3,6 миллиарда рублей в день, говорится в телеграм-канале Минфина России. СМИ: обвал американской валюты уже начался

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 74,6 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2023 года по 6 июля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,6 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

Объем продажи валюты в период с 10 мая по 6 июня составлял 40,4 миллиарда рублей, по 2 миллиарда рублей в день.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2023 года в размере —44,0 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2023 года составило —30,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.