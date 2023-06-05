МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Активы европейских депозитариев Euroclear и Clearstream могут быть взысканы в пользу российских инвесторов и в дружественных странах при соблюдении ряда условий, рассказал РИА Новости юрист адвокатского бюро "Нестеров, Савельев и партнеры" (NSP) Глеб Бойко. В ЕК объяснили, зачем нужна заморозка активов Банка России

Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

В воскресенье "Ведомости" сообщили, что NSP объявило сбор заявок от институциональных и частных инвесторов на присоединение к групповому иску в России против Euroclear и Clearstream. Управляющий партнер NSP Александр Некторов отметил, что обращение в российский арбитраж — это оптимальный вариант для российского инвестора для отстаивания своих прав. Кроме того, решение суда может быть исполнено без обращения в недружественные юрисдикции, согласно статье 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, отметил Некторов.

"Исполнение решения возможно в Российской Федерации, так как и у Euroclear и у Clearstream есть активы, прежде всего денежные средства на счетах в российских финансовых организациях; у Euroclear это НРД, "ING Банк" и ВТБ, у Clearstream — НРД и Райффайзенбанк…", — сказал Бойко.

"При этом возможно обращение взыскания на активы данных европейских депозитариев в дружественных юрисдикциях. Речь идет, прежде всего об Армении и Казахстане, в центральных депозитариях которых у Euroclear и Clearstream имеются счета. Рассматриваются также и иные дружественные юрисдикции ОАЭ, КНР…", — дополнил он. СМИ: в ЕС заморозили более 24 миллиардов евро российских частных активов

Юрист объяснил, что для реализации данного сценария придется провести процедуру признания решения российского суда в соответствующей юрисдикции. Применительно к странам СНГ правовым основанием исполнения решения арбитражного суда будет являться соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 года, которое ратифицировали и Казахстан, и Армения, уточнил юрист.

Тем не менее, Бойко отметил, что несмотря на имеющиеся правовые возможности, проще и надежнее будет исполнить решение суда в России, для чего необходимо заявить свои требования как можно скорее, так как размер активов Euroclear и Clearstream в России значительно меньше, чем размер заблокированных активов российских инвесторов в данных депозитариях.

Кроме того, он дополнил, что ресурсы NSP ограничены, в связи с чем у компании нет задачи создать слишком широкую группу истцов. "Полагаю, что на первом этапе мы сможем осилить не более 100 инвесторов", — заключил Бойко.