МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ следует ограничить число микрозаймов, выдаваемых одному человеку, заявил депутат от фракции "Справедливая Россия — За правду" Александр Аксененко. ЦБ призвал банки помочь эвакуированным с приграничных территорий заемщикам

Аксененко заявил, что направил письмо главе регулятора Эльвире Набиуллиной, в котором попросил ЦБ "рассмотреть дополнительные меры по защите прав заемщиков МФО". "Например, для получения микрофинансового займа, (предлагаю — ред.) рассмотреть введение обязательного условия:… введение ограничения на выдачу общего количества микрозаймов, например, не более 2-3 займов одному заемщику", — сообщил он агентству РИА Новости и пояснил, что, согласно предложению, открывать новые микрозаймы будет можно, если погашаются старые (таким образом, не более трех одновременно открытых микрозаймов).

Кроме того, депутат предложил обязать заемщиков при оформлении ссуды предоставлять справку о доходах. "Также, (предлагаю — ред.) рассмотреть возможность снизить ежедневный максимальный процент, по которому МФО предоставляют займы и максимальные начисления по займу до более приемлемого для заемщика процента", — отметил Аксененко.

По мнению депутата, действующие ограничения для МФО недостаточны, и неограниченное число микрозаймов может получить гражданин любого возраста, без подтверждения платежеспособности. Большинство заемщиков берут несколько микрозаймов, не понимая всех рисков, и при малейших просрочках "попадают в долговую кабалу на многие годы". К тому же люди начали чаще жаловаться на то, что не справляются с платежами из-за большого объема оформленных микрозаймов, "просят оказать помощь в возможности не платить по займу", добавил Аксененко.

"По большому счету, сейчас количество выдаваемых займов, просчет рисков по платежеспособности — зависит от добросовестности микрофинансовых организаций… Наша фракция в принципе выступает за ликвидацию микрофинансовых организаций и знаю, что немалая часть депутатов из других фракций придерживаются этой же позиции. Но пока мы не нашли поддержки у центробанка", — заключил он.