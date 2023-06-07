ЦБ: Международные резервы России на 1 июня составили 584,2 миллиарда долларов
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 июня составили 584,175 миллиарда долларов против 595,787 миллиарда на 1 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, за май резервы снизились на 11,6 миллиарда долларов, или на 1,9%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/finance/20230607/840775962.html
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