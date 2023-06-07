МОСКВА, 7 июня — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 41 /2437/. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 40 (2436)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6350-У от 9.01.2023 "О порядке безвозмездной передачи кредитных историй в бюро кредитных историй на конкурсной основе" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73402 от 23.05.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6354-У от 9.01.2023 "О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ в Банк России информации обо всех случаях и /или/ попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, форме и порядке получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73472 от 25.05.2023, вступает в силу с 1.10.2023/;

— указание № 6367-У от 22.02.2023 "Об установлении требований к кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для предоставления займов, в том числе обеспеченных ипотекой, на приобретение /строительство/ жилого помещения, предоставляемых гражданам по договорам займа, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение /строительство/ жилого помещения, на уплату первоначального взноса и /или/ погашение основного долга и уплату процентов по которым направляются средства /часть средств/ материнского /семейного/ капитала" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73542 от 29.05.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6389-У от 31.03.2023 "О внесении изменений в приложение 2 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73408 от 24.05.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6390-У от 31.03.2023 "О внесении изменений в приложение 2 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5722-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73494 от 26.05.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6396-У от 4.04.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73304 от 15.05.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6397-У от 4.04.2023 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73303 от 15.05.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6402-У от 6.04.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 10 апреля 2015 года № 3620-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73429 от 24.05.2023, вступает в силу c 15.07.2023/;

— указание № 6407-У от 10.04.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 февраля 2017 года № 4299-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73430 от 24.05.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6409-У от 10.04.2023 "О внесении изменений в пункты 1.3 и 1.8 Инструкции Банка России от 30 июня 2021 года № 204-И" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73389 от 22.05.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6412-У от 17.04.2023 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам применения надбавок к коэффициентам риска в отношении отдельных видов кредитов /займов/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73399 от 23.05.2023, вступает в силу c 1.06.2023/;

— указание № 6413-У от 17.04.2023 "О внесении изменения в пункт 5 Указания Банка России от 24 декабря 2021 года № 6037-У "О видах кредитов /займов/, в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты, о характеристиках указанных кредитов /займов/, о порядке установления и применения макропруденциальных лимитов в отношении указанных кредитов /займов/, о факторах риска увеличения долговой нагрузки заемщиков — физических лиц, а также о порядке применения мер, предусмотренных частью пятой статьи 456 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73400 от 23.05.2023, вступает в силу c 1.06.2023/;

— указание № 6414-У от 17.04.2023 "О внесении изменения в приложение 1 к Положению Банка России от 11 мая 2021 года № 758-П "О порядке формирования кредитной истории" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73401 от 23.05.2023, вступает в силу c 1.06.2023/;

— указание № 6433-У от 1.06.2023 "Об обязательных резервных требованиях" /вступает в силу c 1.06.2023/;

— приказ № ОД-1012 от 2.06.2023 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер Плюс Ультра".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщения об исключении АО "Тексбанк" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.