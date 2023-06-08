МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Объем заблокированных в России активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream составил 229,1 миллиарда рублей, следует из отчетов Euroclear и Deutsche Börse Group (куда входит депозитарий Clearstream) за 2022 год. Суд удовлетворил ходатайство о заморозке активов "дочек" Binance в США

В отчете Euroclear уточняется, что по состоянию на конец 2022 года на счетах типа "С" компании оказалось 188,5 миллиарда рублей, на счетах типа "И" — 28,9 миллиарда соответственно. У Clearstream в свою очередь на счетах в НРД находилась значительно меньшая сумма — лишь 134 миллиона евро (порядка 11,7 миллиарда рублей по курсу на 8 июня), которые были полностью списаны по итогам 2022 года.

Таким образом общая сумма заблокированных в России активов европейских депозитариев составила 229,1 миллиарда рублей, что составляет примерно 2,63 миллиарда евро по курсу на 8 июня.

Ранее, в январе, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова заявила, что по состоянию на 30 ноября 2022 года объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 триллиона рублей.

Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.