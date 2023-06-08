МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской группы "Самолет" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила пресс-служба компании. Акционеры "Норникеля" утвердили невыплату дивидендов за 2022 год

"Совет директоров ПАО "ГК "Самолет" рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 30 июня 2023 года в заочной форме, чистую прибыль за 2022 год не распределять и дивиденды по результатам 12 месяцев 2022 года не выплачивать", — указывается в сообщении.

В нем добавляется, что вернуться к вопросу о дивидендных выплатах компания планирует в третьем квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году "Самолет" увеличил чистую прибыль на 81% — до 15,3 миллиарда рублей.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.