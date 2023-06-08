МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской группы "Самолет" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила пресс-служба компании.

Вывеска компании "Норникель" на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Акционеры "Норникеля" утвердили невыплату дивидендов за 2022 год

"Совет директоров ПАО "ГК "Самолет" рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 30 июня 2023 года в заочной форме, чистую прибыль за 2022 год не распределять и дивиденды по результатам 12 месяцев 2022 года не выплачивать", — указывается в сообщении.

В нем добавляется, что вернуться к вопросу о дивидендных выплатах компания планирует в третьем квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году "Самолет" увеличил чистую прибыль на 81% — до 15,3 миллиарда рублей.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.