МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Механизм оспаривания транзакций в системе быстрых платежей (СБП), которая функционирует уже почти два года, с конца июня станет обязательным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт. СБП обогнала карты по доле возмещенных средств, похищенных мошенниками

"Механизм решения спорных ситуаций по оплатам через СБП действует с 2021 года, однако он не являлся обязательным для банков. 30 июня 2023 года в системе "Диспут+", в которой сегодня происходит оспаривание операций по картам "Мир", появится процесс "Диспут" для СБП, который станет обязательным для всех банков-участников системы", — рассказали в пресс-службе.

Нововведение обусловлено в том числе тем, что СБП набирает популярность, число транзакций быстро растет, и необходим четкий регламент урегулирования спорных ситуаций, пояснили в НСПК. Сроки оспаривания (то есть срок запуска спора на платформе НСПК и срок реакции банка) по операциям в СБП такие же, что и по картам "Мир".

"180 дней – это срок с момента проведения спорной операции, в течение которого можно будет инициировать новый диспутный процесс в СБП. Максимальный срок рассмотрения диспута по операциям СБП – 30 календарных дней. Аналогичные сроки действуют и для карточных операций в платежной системе "Мир". Диспут СБП можно будет запустить по операциям, проведенным после 30 июня 2023", — рассказали в НСПК.

Процесс оспаривания операций в СБП будет таким же, как и по картам "Мир": клиент обращается в банк, со счета в котором совершил оспариваемую операцию. Банк после этого инициирует диспут на платформе НСПК. Банк получателя рассматривает спор, обращаясь к своему клиенту – магазину, анализирует полученную информацию. В случае принятия положительного решения по спорной операции проводятся автоматические расчеты между сторонами.