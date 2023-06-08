АЛМА-АТА, 8 июн — ПРАЙМ. Приостановка членства России в ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, FATF — Financial Action Task Force) не влияет на деятельность Евразийской группы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и не вредит авторитету России, председательствующей в этой региональной группе, сказал РИА Новости председатель ЕАГ, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрий Чиханчин

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ФАТФ приостановила членство России в организации в феврале 2023 года. Росфинмониторинг назвал это решение политизированным и безосновательным.

"Я считаю, что приостановка, в принципе, на работу ЕАГ не влияет, потому что в специальном решении ФАТФ говорится, что Россия остается полноправным членом ЕАГ. Более того, Россия председательствует длительное время на площадке ЕАГ и мы видим по общению с нашими коллегами, что авторитет России от этого не упал", — сказал Чиханчин РИА Новости в кулуарах пленарной недели ЕАГ, проходящей в Алма-Ате.

ЕАГ является региональным органом по типу ФАТФ. Она была создана в 2004 году. Основной целью группы является содействие укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в странах-членах. В ЕАГ входят Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Статус наблюдателя предоставлен 15 странам и 23 международным организациям.