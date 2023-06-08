Чернышенко рассказал о финансировании сферы туризма в 2023 году
Чернышенко: на поддержку сферы туризма выделят около 50 миллиардов рублей в 2023 году
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российские власти направят на поддержку туризма примерно 50 миллиардов рублей из бюджета, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Замглавы правительства в четверг выступил на открытии форума "Путешествуй".
"В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 миллиардов рублей", — отметил он.
По словам Чернышенко, выделенные средства поспособствуют строительству нового номерного фонда, инфраструктуры, поддержат предпринимательские инициативы и национальные туристические маршруты, а также обеспечат школьников и молодежь бесплатными познавательными поездками.
https://1prime.ru/finance/20230608/840781769.html
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