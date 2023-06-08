МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российские власти направят на поддержку туризма примерно 50 миллиардов рублей из бюджета, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Туроператоры предупредили россиян о новых сложностях в Египте

Замглавы правительства в четверг выступил на открытии форума "Путешествуй".

"В этом году на поддержку сферы туризма из федерального бюджета будет направлено около 50 миллиардов рублей", — отметил он.

По словам Чернышенко, выделенные средства поспособствуют строительству нового номерного фонда, инфраструктуры, поддержат предпринимательские инициативы и национальные туристические маршруты, а также обеспечат школьников и молодежь бесплатными познавательными поездками.