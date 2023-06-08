МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Предприниматели из России лишь изредка сталкиваются с отказами казахстанских банков принимать платежи в рублях: таких случаев менее 1%, сообщила РИА Новости лидер направления "ВЭД импорт" банка "Точка" Анна Давыдова. Власти Казахстана заявили, что не ограничивали банки по операциям в рублях

Газета "Ведомости" в четверг сообщила со ссылкой на ряд банков, что российские предприниматели испытывают трудности с проведением рублевых платежей в Казахстан. Издание пишет, что местные банки отменяют транзакции, опасаясь санкций, а также в связи с ужесточением собственных комплаенс-политик.

"Ситуации, когда банки Казахстана отказываются принимать рублевые платежи от предпринимателей из России, крайне редки. Лишь периодически предприниматели сталкиваются с такими ситуациями — менее 1% случаев", — рассказала Давыдова.

Тем не менее, импортеры все время экспериментируют и используют все возможности, отметила она. Некоторые из них перешли на работу с казахстанскими партнерами в местной валюте — тенге.

"Мы видим, что количество платежей в тенге растет от месяца к месяцу: количество платежей в апреле-мае 2023 года выросло в 1,4 раза по сравнению с первым кварталом 2023 года", — сообщила Давыдова.

Ранее в четверг вице-премьер, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что правительство страны не ограничивало банки по операциям в рублях.