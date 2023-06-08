МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Западные страны ограбили Россию и отечественный бизнес, возвращать средства придется долго, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Назван объем заблокированных в России европейских активов

"Естественно, наши предприниматели, да и само государство — все были ограблены на Западе. В разных форматах, но все были ограблены на Западе. Само государство было ограблено. Предприниматели были ограблены", — отметил он.

По словам Пескова, государство и бизнес ищут пути для защиты своих интересов и возвращения замороженных активов из-за границы. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это будет очень сложным и долгим путем.

Песков добавил, что отечественные предприниматели ограничены в правах в европейских судах. Он указал, что усилия по отстаиванию своих прав абсолютно обоснованны, их необходимо продолжить.

Двадцать пятого мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что, по данным на середину мая, страны ЕС в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро активов Банка России. Также в Евросоюзе заморожено более 24 миллиардов евро частных средств россиян.