МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Федеральное казначейство опубликовало на сайте отчет об исполнении федерального бюджета на 1 мая 2023 года, согласно данным оценка дефицита бюджета РФ за январь-апрель составила 3,049 триллиона рублей, при этом предварительная оценка Минфина за этот период составила 3,424 триллиона рублей. Минфин дал предварительную оценку дефицита бюджета России в январе — мае

В начале мая Минфин России предварительно оценил дефицит бюджета в 3,424 триллиона рублей. Объем поступивших доходов в январе-апреле составил 7,782 триллиона рублей, что на 22% ниже объема поступлений за аналогичный период 2022 года. Объем расходов федерального бюджета за январь-апрель, по предварительной оценке, составил 11,206 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%.

Согласно данным Федерального казначейства, объем доходов бюджета за январь-апрель текущего года составил 7,785 триллиона рублей, а объем расходов — 10,834 триллиона рублей. Таким образом, уточненная оценка дефицита за четыре месяца текущего года составила 3,049 триллиона рублей.

Во вторник Минфин опубликовал предварительную оценку дефицита федерального бюджета за январь-май текущего года. Согласно этим данным, бюджет был исполнен с дефицитом в 3,411 триллиона рублей. Объем поступивших доходов в январе-мае составил 9,818 триллиона рублей, расходы — 13,229 триллиона рублей.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей. В конце апреля Силуанов сообщил, что Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.