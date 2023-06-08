МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Количество нелегальных финансовых организаций в Москве и области в первом квартале выросло в три раза, большинство из них – "черные кредиторы", сообщила пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Банк России будет контролировать переход финорганизаций на отечественное ПО

"В I квартале этого года в Московском регионе Банк России выявил 86 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество организаций с признаками нелегальной деятельности, которые обнаружил Банк России, выросло в три раза", — говорится в сообщении.

Большинство из них – 80, это "черные кредиторы": в Москве их было выявлено 53, в Московской области — 27. Также было выявлено три финансовые пирамиды — две в Москве и одна в Подмосковье, рассказал регулятор. Например, за первый квартал 2022 года в столичном регионе было выявлено 22 черных кредитора и 6 финансовых пирамид.

Деятельность нелегальных кредиторов зачастую направлена не на возврат самого долга, а на изъятие движимого и недвижимого имущества заемщика, пояснили в ЦБ. Недобросовестные участники финансового рынка действуют вне правового поля, могут назначать завышенные проценты и неудобные условия возврата долга, а в случае просрочки применяют агрессивные методы взаимодействия с заемщиком.

"К вопросу о росте количества выявляемых нелегальных участников нужно подходить комплексно: с одной стороны, мы видим, что действительно есть тенденция по увеличению числа "черных" кредиторов. С другой стороны, Банк России стал больше их выявлять", — рассказал начальник управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин.

ЦБ РФ публикует информацию о финансовых пирамидах, "черных кредиторах", нелегальных участников страхового рынка и рынка ценных бумаг, а также нелегальных операторов инвестиционных платформ. Сейчас в "черном списке" числится более 9,6 тысячи компаний. Из них с "московской пропиской" — более 400 организаций, а с офисами в Московской области – более 100.