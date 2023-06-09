МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 2 июня составил 17,634 триллиона рублей после 17,539 триллиона на 26 мая, сообщил Банк России. Международные резервы России снизились ко 2 июня

Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 95,2 миллиарда рублей, или на 0,5%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.