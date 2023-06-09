Денежная база России в узком определении выросла на 0,5 процента
ЦБ: денежная база России в узком определении выросла до 17,634 триллиона рублей ко 2 июня
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 2 июня составил 17,634 триллиона рублей после 17,539 триллиона на 26 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 95,2 миллиарда рублей, или на 0,5%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20230609/840789677.html
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