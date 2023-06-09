МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Более 57 миллиардов рублей выделено на субсидии авиаотрасли РФ в 2023 году, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Силуанов ответил на вопрос об увеличении срока субсидирования кредитов МСП

"Даже в этом году, если мы возьмем в целом вот количество субсидий, которые получает авиаотрасль, это практически более 57 миллиардов, и из них на 25,3 миллиарда это то, что нам дали на перевозки пассажиров, это авиакомпании получают деньги за пассажирооборот. То есть, как мы говорили, мы им дали не рыбу, а дали удочку, чтобы ловить рыбу", — сказал Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Он пояснил, что с ноября 2022 года по март 2023 года, в зимний сезон, авиакомпании получили 25,3 миллиарда рублей.

"Это достаточно много, мы их распределяем, поддерживаем авиакомпании. В эти же 57 миллиардов попадает 25 миллиардов, это субсидии на перевозки. Ну, например, субсидии по постановлению 12.42, которые совершаются не из Москвы, а из регионов. Мы субсидируем маршруты. Мы выбираем не пассажира, а маршрут… Авиакомпания "Аврора", наша дальневосточная компания, которая разрастается, она также получает субсидии.., они также входят в эти 25 миллиардов", — отметил министр.

Кроме того, 2,5 миллиарда выделено на 11 закрытых южных аэропортов. "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ" ("Госкорпорация по ОрВД") получила 5 миллиардов рублей.

"Минтранс продолжает активно работать с компаниями и по оказанию помощи в выкупе самолетов, по субсидированию перевозок, и, в частности, вот то, что мы с вами видим результат, — это результат такой совместной деятельности", — сказал Савельев.

Он отметил, что уже удалось выкупить уже 10 самолетов "Аэрофлота".

"А самое удивительное, что у нас есть и деньги, и желание зарубежных лизингодателей нам самолеты продать в собственность, чтоб все было совсем чисто для всех. Но зарубежные компании ждут разрешение минфина США. Поэтому США разрешил выкупить лизингодателям американским, самолеты мы у них выкупили, вот 10 самолетов "Аэрофлот" выкупил. Деньги у нас есть, мы ждем разрешение для европейцев, чтобы можно было им заплатить, и самолеты оставить уже официально в нашей собственности", — добавил министр.