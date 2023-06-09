МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало вторым в истории случаем, когда ЦБ сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд. Экономисты не ждут от ФРС повышения ставки в июне

После введения ключевой ставки в России в 2013 году было лишь три периода, когда ЦБ продолжительное время сохранял ее неизменной. Так, в июле 2015 года регулятор решил снизить ставку до 11% и шесть заседаний держал ее на этом уровне, затем в 2020 году была пауза на уровне 4,25% длительностью в четыре заседания, а с октябрьского заседания 2022 года начался третий такой период.

ЦБ тогда поставил цикл снижения ключевой ставки на паузу, оставив ее на уровне 7,5% годовых, а затем еще четыре заседания ставка сохранялась неизменной.

"Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых", — сказано в сообщении.

Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной, объясняя свой прогноз тем, что годовые темпы роста цен в России немного ускорились, но все еще значительно ниже цели в 4%, а традиционная летняя дефляция может еще немного сбить ценовое давление.