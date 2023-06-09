МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает необходимым вернуться в ближайшее время к вопросу снижения ключевой ставки Банка России. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

ЦБ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда регулятор сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.

"Решение Банка России в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне в 7,5% годовых вносит элемент стабильности в кредитную политику банков. Тем не менее важно в ближайшее время вернуться к вопросу снижения ставки, чтобы поддержать оживление кредитования и помочь экономике адаптироваться к новым реалиям", — заявил Аксаков журналистам.

При этом он выразил надежду на то, что ключевая ставка будет двигаться по нижней границе коридора в обозначенном регулятором прогнозе средней ключевой ставки, а решение о ее повышении Банк России примет только в случае формирования устойчивого тренда на рост инфляции.

Депутат считает, что восстановление экономической активности и меры государственной поддержки, в том числе по финансированию приоритетных проектов, вполне способны компенсировать влияние проинфляционных факторов. "Фокус на поддержке структурной трансформации и экономического роста может дать хорошие результаты и с точки зрения финансовой стабильности", — уверен он.