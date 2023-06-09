МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ на заседании совета директоров в пятницу предметно рассматривал повышение ключевой ставки, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. ВТБ не изменит ставки по кредитам и депозитам после решения ЦБ

Регулятор в пятницу оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых.

"Предметно рассматривался вариант повышения ставки, но консенсусом мы пришли к решению сохранить ставку, но ужесточить сигнал. Вероятность повышения ставки выросла", — сказала глава ЦБ.

"Мы подтверждаем, что будем пересматривать нашу оценку диапазона нейтральной ставки, но это будет происходить в основных направлениях денежно-кредитной политики, это будет у нас летом-осенью… происходить, но, скоре всего, уточнение будет в сторону повышения нашей оценки диапазона нейтральной ставки", — сказала она в ходе пресс-конференции.

Под нейтральным понимается тот уровень ставки, при котором инфляция будет оставаться на целевом уровне, а темпы роста экономики будут соответствовать потенциальным.

Банк России в своем заявлении по ключевой ставке в пятницу ужесточил сигнал по своим дальнейшим действиям: теперь допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации годовой инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.