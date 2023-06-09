ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки в июле
Набиуллина: ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на июльском заседании
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на июльском заседании, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается возможности повышения ставки — да, мы дали сигнал, что мы допускаем возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, включая июльское заседание, но все будет зависеть от поступающих данных", — сказала она в ходе пресс-конференции.
ЦБ РФ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых.
https://1prime.ru/finance/20230609/840794585.html
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