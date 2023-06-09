МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на июльском заседании, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В Госдуме призвали вернуться к вопросу снижения ставки ЦБ в ближайшее время

"Что касается возможности повышения ставки — да, мы дали сигнал, что мы допускаем возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, включая июльское заседание, но все будет зависеть от поступающих данных", — сказала она в ходе пресс-конференции.

ЦБ РФ в пятницу оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых.