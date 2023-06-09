МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ не ожидает, что по 2023 году в целом Минфин перейдет к покупке валюты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Минфин ограничит покупку иностранных акций на ИИС-III бумагами ЕАЭС

"Что касается продажи (покупки) Минфином юаней, мы по году, в целом, не видим того, что Минфин перейдет к покупке юаней. В отдельные месяцы операции могут зависеть от поступающей выручки, от цен, но по году, в целом, мы такое не закладываем", — сказала она в ходе пресс-конференции.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин добавил, что это видно также и из апрельского макроэкономического прогноза.

"Видно, что по году, в целом, валютные резервы сокращаются ровно на величину, которая будет реализована в рамках продаж по бюджетному правилу. Что здесь важно еще подчеркнуть? Действительно, очень расхожее мнение бытует, что направленность операций Минфина в рамках бюджетного правила каким-то образом влияет на динамику валютного курса. Вот это мнение ошибочно", — добавил он, пояснив, что смысл бюджетного правила — стабилизация расходов, но его побочный эффект состоит в том, что операции Минфина в рамках бюджетного правила в точности компенсируют колебания нефтегазовых доходов.

"Соответственно, в тот период, когда на рынок поступает меньше валютной выручки, потому что цены на нефть низкие, то Минфин компенсирует это, продавая валюту из ФНБ. когда на рынок поступает больше валютной выручки, то наоборот — этот избыток частично абсорбируется в Фонд национального благосостояния", — сказал он.

"С точки зрения влияния на валютный рынок направленность операций минфина в рамках бюджетного правила на самом деле не влияет — оно нейтрализует воздействие внешних факторов", — отметил Заботкин.