МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Никаких изменений во взаимодействии Центробанка и правительства РФ по макроэкономической политике нет и не намечается, все решения по монетарной политике ЦБ РФ принимает независимо, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Главы правительств СНГ подписали соглашение о свободной торговле услугами

"Никаких изменений во взаимодействии ЦБ и правительства РФ по макроэкономической политике нет и не намечается", — сказала она в ходе пресс-конференции, отметив лишь, что это взаимодействие стало более плотным в условиях высокой неопределенности.

"Но все решения по денежно-кредитной политике как принимались, так и принимаются банком абсолютно самостоятельно", — подчеркнула Набиуллина.