ЦБ самостоятельно принимает решения по монетарной политике
Набиуллина: взаимодействие ЦБ и правительства по макроэкономической политике не изменилось
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Никаких изменений во взаимодействии Центробанка и правительства РФ по макроэкономической политике нет и не намечается, все решения по монетарной политике ЦБ РФ принимает независимо, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Никаких изменений во взаимодействии ЦБ и правительства РФ по макроэкономической политике нет и не намечается", — сказала она в ходе пресс-конференции, отметив лишь, что это взаимодействие стало более плотным в условиях высокой неопределенности.
"Но все решения по денежно-кредитной политике как принимались, так и принимаются банком абсолютно самостоятельно", — подчеркнула Набиуллина.
https://1prime.ru/finance/20230609/840794896.html
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