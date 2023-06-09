ЦБ считает обмен инвесторов замороженными активами возможным
Набиуллина: ЦБ считает возможным обмен замороженными активами, рассматривает варианты
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Банк России считает возможным обмен инвесторов замороженными активами, рассматривает разные варианты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"В принципе, мы считаем, что обмен замороженными активами может быть, но именно в рамках обмена. Потому что пока с обеих сторон активы заморожены, они не конфискованы, для того, чтобы их конфисковывать и ими компенсировать что-то", — сказала Набиуллина на пресс-конференции, комментируя идею использовать заблокированные в России активы для компенсации ими потерь российским инвесторам.
Глава ЦБ РФ добавила, что регулятор рассматривает "разные варианты обмена заблокированных замороженных активов".
https://1prime.ru/finance/20230609/840795441.html
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