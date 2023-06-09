МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Банк России считает возможным обмен инвесторов замороженными активами, рассматривает разные варианты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Конгресс США рассмотрит проект закона о передаче активов России Украине

"В принципе, мы считаем, что обмен замороженными активами может быть, но именно в рамках обмена. Потому что пока с обеих сторон активы заморожены, они не конфискованы, для того, чтобы их конфисковывать и ими компенсировать что-то", — сказала Набиуллина на пресс-конференции, комментируя идею использовать заблокированные в России активы для компенсации ими потерь российским инвесторам.

Глава ЦБ РФ добавила, что регулятор рассматривает "разные варианты обмена заблокированных замороженных активов".