МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ изучает новые схемы на ипотечном рынке, не исключает стандартизации ипотечных продуктов в случае появления новых "схематозов", заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Российские банки выдали рекордный объем ипотеки в мае, заявил ВТБ

"Что касается ипотеки, действительно, появились и новые схемы. Мы их изучаем, в том числе, с удлинением стоимости кредита, вот с единовременным взносом, и смотрим, какие риски создаются, прежде всего, для заемщиков, и для банков, которые их выдают", — сказала глава регулятора.

"В части случаев, скорее всего, может быть, даже с единовременным взносом, усилия нужно направить на то, чтобы правильно информировать заемщиков об особенностях этого финансового продукта. Мы сейчас продолжаем изучать эти механизмы. На наш взгляд, они не создают такого уровня негативных рисков, как была льготная ипотека от застройщика, но тем не менее, с ними нужно разобраться, если нужно будет, будем принимать меры", — добавила она.

"Но кажется, что в части случаев можно, действительно, ограничиться тем, чтобы обязать банки предоставлять корректную, честную, добросовестную информацию об этих продуктах. Если будут множиться не столько схемы, сколько "схематозы", мы будем выходить с тем, чтобы ипотечные продукты были стандартизованы по закону", — заключила Набиуллина.

ЦБ еще в прошлом году раскритиковал схемы с околонулевой "ипотекой от застройщиков", отметив, что их нужно закрывать. Для привлечения клиентов в них применяются так называемые близкие к нулю ставки, которые вводят в заблуждение.

Так, застройщики, предлагая нулевую ипотеку, завышают стоимость квартир на 20-30%, и часто переплата из-за этого оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту, поясняла Набиуллина. В ответ на критику ЦБ Минстрой предложил альтернативный вариант схемы ипотеки — ставки под 3-5%.