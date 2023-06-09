ВАШИНГТОН, 9 июн — ПРАЙМ. Вашингтон принял решение направить Киеву помощь в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил Пентагон. Конгресс США рассмотрит проект закона о передаче активов России Украине

В оборонном ведомстве отметили, что новый пакет включит в себя системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением, снаряды и другое критически важное оборудование.

Пентагон добавил, что США продолжат работать с партнерами для обеспечения потредностей Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.