Пентагон: США объявили новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов
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ВАШИНГТОН, 9 июн — ПРАЙМ. Вашингтон принял решение направить Киеву помощь в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил Пентагон.
В оборонном ведомстве отметили, что новый пакет включит в себя системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением, снаряды и другое критически важное оборудование.
Пентагон добавил, что США продолжат работать с партнерами для обеспечения потредностей Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
https://1prime.ru/finance/20230609/840796552.html
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