СТАМБУЛ, 9 июн — ПРАЙМ. Меры, принятые турецким банком DenizBank, касаются тех россиян, у кого на время списания было не более двух тысяч лир (около 7 тысяч рублей, или 85 долларов), сообщил РИА Новости проинформированный источник.

На этой неделе банк начал списывать со счетов российских граждан суммы до 60 долларов и закрывать их счета в валюте, однако свои действия банк не объяснил, отметили клиенты.

Служба поддержки DenizBank отказались комментировать произошедшее. На скриншотах, предоставленных клиентами банка, операция списания средств комментируется как "комиссия за управление счетом" и сумма во всех случаях сильно различается. Большинство попавших под "санкции" клиентов находятся за пределами Турции.

"Банк закрыл счета тех, у кого было меньше двух тысяч лир на момент списания", — сказал источник.

Он также добавил, что критерии, такие как вид на жительство в Турции отсутствовали, и что счета с определенной постоянной суммой проблем не создают.