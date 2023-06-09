МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России в мае замедлилась до 0,31 процента с 0,38 процента в апреле, в годовом выражении ускорилась — до 2,51 процента с 2,31 процента месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. Годовая инфляция в России близка к четырем процентам, заявила Набиуллина

Годовая инфляция ускорилась впервые с весны прошлого года — после пика в 17,83 процента в апреле 2022 года она постепенно замедлилась до 2,31 процента в апреле текущего.

О том, что динамика годовой инфляции в России развернулась и перешла к росту после 12 месяцев снижения, ранее в пятницу говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в настоящий момент инфляция уже близка к 4 процентам. По данным Минэкономразвития, на 5 июня инфляция в РФ составила 2,68 процента в годовом выражении. При этом глава министерства экономического развития Максим Решетников говорил, что на текущий момент не видит существенных рисков, что инфляция выйдет за пределы прогноза ведомства в 5,3 процента.

"В мае 2023 года по сравнению с апрелем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,31%, по сравнению с декабрем 2022 года — 102,38 процента (в мае 2022 года — 100,12 процента, по сравнению с декабрем 2021 года — 111,80 процента)", — говорится в документе.

В мае Росстат зафиксировал продовольственную дефляцию в 0,31 процента в месячном выражении. В годовом выражении цены на продовольствие снизились — на 0,91 процента. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,34 процента, в годовом выражении — на 0,16 процента. Услуги в мае подорожали на 1,13 процента к апрелю; рост цен год к году — 11,02 процента.

Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 19 субъектах России. В наибольшей степени — на 1,5 процента в Ненецком автономном округе в связи с удорожанием услуг (на 2,9 процента).

В Москве цены за месяц выросли на 0,4 процента, в Санкт-Петербурге — на 0,3 процента (с начала года — прирост цен составил 2,5% и 2,4% соответственно).

В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3 процента с 5,5 процента. Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5 процента.