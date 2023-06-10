БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron в этом году может инвестировать до 500 миллионов долларов в разработку нефтегазового месторождения El Trapial в провинции Неукен в аргентинской Патагонии, сообщил министр экономики Аргентины Серхио Масса. Аргентина продлила соглашение с Китаем о валютном свопе

"Мы договорились с компанией Chevron о продвижении инвестиционной программы. На следующей неделе они направят 300 миллионов долларов на развитие El Trapial, и, в зависимости от результатов инвестиций, может быть переведено еще 200 миллионов, таким образом, в этом году общая сумма может составить 500 миллионов долларов", — говорится в сообщении министра на странице в Twitter.