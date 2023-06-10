МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. В рамках национального проекта "Демография" в текущем году откроют 18 объектов социального обслуживания в 16 регионах на 2,06 тысячи койко-мест, на реализацию выделили 924 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с регионами. Чернышенко сообщил о финансировании развития спорта в новых регионах

"По объемам финансирования нацпроект "Демография" остаëтся крупнейшим из всех национальных проектов. На его реализацию в 2023 году предусмотрено 924 миллиарда рублей. В этом году запланировано ввести в эксплуатацию 18 объектов социального обслуживания в 16 регионах общей мощностью 2,06 тысяч койко-мест. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию два объекта в Курской области и в Республике Бурятия", – отметила замглавы правительства.

Она добавила, что с 2023 году открылись шесть объектов дошкольного образования, а в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан, Камчатском крае, Калининградской и Липецкой областях семь спортивных объектов. Всего, по словам Голиковой, планируют построить 80 объектов спорта.

Вице-премьер также поручила губернаторам лично проконтролировать строительство и своевременный ввод в использование всех объектов.