ТАШКЕНТ, 12 июн — ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана в понедельник опроверг сообщения о планируемой деноминации национальной валюты – сума. Российские банки установят комиссии за работу с валютой

Ранее в соцсетях распространилась информация о планируемом обмене сумов на новые денежные знаки в соотношении 1:10 000, а также о параллельном нахождении в обращении старых и новых денежных знаков до 2025 года.

"Данная информация является необоснованной, в настоящее время правительством и Центральным банком Республики Узбекистан не предусмотрено осуществление деноминации денежной единицы", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

В настоящее время в Узбекистане самой крупной является банкнота достоинством в 200 тысяч сумов (около 17,5 доллара), введенная в обращение с 15 июля 2022 года.

ЦБ Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиеева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять покупки и продажи валюты по рыночному курсу.