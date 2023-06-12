ЦБ Узбекистана опроверг сообщения о деноминации национальной валюты
ЦБ Узбекистана опроверг сообщения о планируемой деноминации национальной валюты – сума
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ТАШКЕНТ, 12 июн — ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана в понедельник опроверг сообщения о планируемой деноминации национальной валюты – сума.
Ранее в соцсетях распространилась информация о планируемом обмене сумов на новые денежные знаки в соотношении 1:10 000, а также о параллельном нахождении в обращении старых и новых денежных знаков до 2025 года.
"Данная информация является необоснованной, в настоящее время правительством и Центральным банком Республики Узбекистан не предусмотрено осуществление деноминации денежной единицы", — говорится в сообщении на сайте регулятора.
В настоящее время в Узбекистане самой крупной является банкнота достоинством в 200 тысяч сумов (около 17,5 доллара), введенная в обращение с 15 июля 2022 года.
ЦБ Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиеева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять покупки и продажи валюты по рыночному курсу.
https://1prime.ru/finance/20230612/840806461.html
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