МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 14 по 20 июня абсорбирует ликвидность банковского сектора на 173 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Банковские депозиты в ЦБ выросли на 50,8 миллиарда рублей

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 7 по 13 июня, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 381 миллиард рублей.

Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 238 миллиардов. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 30 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,432 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 13 июня) в объеме 1,99 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.