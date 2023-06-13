МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Валютные ресурсы Ирана в Южной Корее и других странах будут разблокированы в ближайшие недели, заявил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи. Иран намерен создать газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара

"Усилиями министерства иностранных дел и Центрального банка в этой области (разблокировки валютных ресурсов Ирана за рубежом – ред.) достигнут хороший прогресс, и мы надеемся увидеть его практические результаты в ближайшие недели", – приводит слова Хандузи агентство Tasnim.

Иранские СМИ 6 июня сообщили о том, что Иран вскоре получит более 24 миллиардов долларов из своих заблокированных средств в Ираке и Южной Корее и ресурсов в Международном валютном фонде (МВФ). По данным агентства ISNA, 7 миллиардов долларов из общей суммы приходятся на Южную Корею, более 10 миллиардов – на Ирак, более 6,7 миллиарда Иран получит по результатам состоявшейся накануне встречи главы ЦБ Исламской республики с главой МВФ в Вашингтоне. Помимо этого, в начале июня член ирано-иракской совместной торговой палаты Али Шариати сообщил о разблокировке 2 миллиардов долларов.

Несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые ограничивают экспорт нефти из Ирана, а также блокируют как государственные счета, так и счета высокопоставленных чиновников и юридических лиц.