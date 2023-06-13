В Иране ждут разблокировки валютных ресурсов в ближайшие недели
Глава Минфина Ирана: валютные ресурсы страны за рубежом разблокируют в ближайшие недели
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Валютные ресурсы Ирана в Южной Корее и других странах будут разблокированы в ближайшие недели, заявил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.
"Усилиями министерства иностранных дел и Центрального банка в этой области (разблокировки валютных ресурсов Ирана за рубежом – ред.) достигнут хороший прогресс, и мы надеемся увидеть его практические результаты в ближайшие недели", – приводит слова Хандузи агентство Tasnim.
Иранские СМИ 6 июня сообщили о том, что Иран вскоре получит более 24 миллиардов долларов из своих заблокированных средств в Ираке и Южной Корее и ресурсов в Международном валютном фонде (МВФ). По данным агентства ISNA, 7 миллиардов долларов из общей суммы приходятся на Южную Корею, более 10 миллиардов – на Ирак, более 6,7 миллиарда Иран получит по результатам состоявшейся накануне встречи главы ЦБ Исламской республики с главой МВФ в Вашингтоне. Помимо этого, в начале июня член ирано-иракской совместной торговой палаты Али Шариати сообщил о разблокировке 2 миллиардов долларов.
Несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые ограничивают экспорт нефти из Ирана, а также блокируют как государственные счета, так и счета высокопоставленных чиновников и юридических лиц.
https://1prime.ru/finance/20230613/840813126.html
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