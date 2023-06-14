МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Все больше россиян хотят хранить и копить средства в национальной валюте, свидетельствует исследование Сбербанка. Россиян предупредили о новом способе подбора жертв мошенничества

"Число тех, кто хотел бы сохранять и копить в рублях, увеличилось на треть — 61,4% в 2023-м против 40,1% годом ранее", — сообщает кредитная организация.

Сбербанк также отмечает, что россияне снизили интерес к доллару и евро в пользу валют дружественных стран, инвестировать в которые, согласно результатам опроса, хотят 11,7% респондентов. При этом самой популярной валютой дружественных стран оказался юань, отмечается в исследовании.

В валюты дружественных государств россияне готовы направлять 7,4% своего портфеля. При этом 48% рассматривают такие валюты как средство приумножения капитала, 44% — как средство сохранения и приумножения капитала, и 8% — лишь как средство сохранения капитала.

В рамках исследования Сбербанк опросил 11 тысяч человек. Исследование проводилось в мае-июне 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек по репрезентативной выборке.