Сбербанк отметил рост интереса россиян к накоплениям в рублях
Сбербанк: хранить и копить средства в рублях хотят уже 61,4 процента россиян
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Все больше россиян хотят хранить и копить средства в национальной валюте, свидетельствует исследование Сбербанка.
"Число тех, кто хотел бы сохранять и копить в рублях, увеличилось на треть — 61,4% в 2023-м против 40,1% годом ранее", — сообщает кредитная организация.
Сбербанк также отмечает, что россияне снизили интерес к доллару и евро в пользу валют дружественных стран, инвестировать в которые, согласно результатам опроса, хотят 11,7% респондентов. При этом самой популярной валютой дружественных стран оказался юань, отмечается в исследовании.
В валюты дружественных государств россияне готовы направлять 7,4% своего портфеля. При этом 48% рассматривают такие валюты как средство приумножения капитала, 44% — как средство сохранения и приумножения капитала, и 8% — лишь как средство сохранения капитала.
В рамках исследования Сбербанк опросил 11 тысяч человек. Исследование проводилось в мае-июне 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек по репрезентативной выборке.
https://1prime.ru/finance/20230614/840820828.html
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