С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Банк России осторожно относится к идее допуска подростков к торговле на бирже, рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ РФ Михаил Мамута. ЦБ вводит стимулы для кредитования проектов технологического суверенитета

ВЭБ в конце прошлого года выступал с инициативой предоставить в экспериментальном режиме допуск на фондовый рынок инвесторам моложе 18 лет. А накануне, во вторник, компания "Тинькофф инвестиции" объявила о планах запустить в июле-августе брокерские услуги для детей от 14 лет.

"Мы относимся к этому достаточно осторожно. Мы эту дискуссию не отрицаем, но относимся к ней и последствиям осторожно", — прокомментировал Мамута инициативу допуска подростков к биржевым торгам.

"Действительно, растет количество молодых людей, кто инвестирует. Мы знаем, что есть дети, кто инвестирует в 14-15 лет, даже раньше. Но в состоянии ли ребенок понимать последствия инвестирования и принимать их? Это вопрос, который требует обсуждения по последствиям", — пояснил он.

"Вопрос нетривиальный. Есть отдельная рабочая группа с ВЭБом и рядом других коллег. Окончательного решения пока нет. Анализируем", — резюмировал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.