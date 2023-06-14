МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 июня составил 24,201 триллиона рублей после 22,836 триллиона на 1 мая, сообщил Банк России. В ЦБ прокомментировали идею допуска подростков к торговле на бирже

Таким образом, за месяц показатель увеличился на 1,365 триллиона рублей, или на 6%.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (16,422 триллиона рублей на 1 марта). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,238 триллиона), обязательные резервы (265,4 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (5,061 триллиона рублей).